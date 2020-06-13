الفحوصات الاولية تؤكد اصابة احمد راضي بفيروس كورونا

2020-06-13 | 14:57
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كشفت الفحوصات الأولية التي اجراها النجم الدولي احمد راضي، اصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
راضي نقل الى مستشفى ابن النفيس صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية وأجرى فحصوات أولية للتأكد من اصابته بفيروس كورونا.
بعدها تم نقل النجم الدولي السابق الى مستشفى ابن سينا من اجل اجراء فحوصات إضافية ليستقر اخيراً في مستشفى النعمان.
وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365، من عدة مصادر طبية في المستشفيات الطبية الثلاث، فإن جميع الفحوصات تؤكد اصابته بالفيروس.
بعدها تم نقل النجم الدولي السابق الى مستشفى ابن سينا من اجل اجراء فحوصات إضافية ليستقر اخيراً في مستشفى النعمان.
وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365، من عدة مصادر طبية في المستشفيات الطبية الثلاث، فإن جميع الفحوصات تؤكد اصابته بالفيروس.
ومن المؤمل ان تظهر نتائج الفحص رسمياً مساء اليوم السبت.
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