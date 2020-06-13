عمليات البصرة تعلن صدور مذكرات قضائية بحق 25 شخصاً بعد نزاع عشائري

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم صدور مذكرات قضائية والحكم وفق المادة ٤ ارهاب لـ ٢٥ شخصاً ساهموا بنزاع عشائري ليلة أمس".

وأضافت القيادة، أنه "تم اعتقال المطلوبين شمالي محافظة البصرة".