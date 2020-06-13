عمليات البصرة تعلن صدور مذكرات قضائية بحق 25 شخصاً بعد نزاع عشائري

أعلنت قيادة عمليات البصرة، السبت، عن صدور مذكرات قضائية بحق 25 شخصاً بعد نزاع عشائري.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم صدور مذكرات قضائية والحكم وفق المادة ٤ ارهاب لـ ٢٥ شخصاً ساهموا بنزاع عشائري ليلة أمس".
وأضافت القيادة، أنه "تم اعتقال المطلوبين شمالي محافظة البصرة".
وكانت القوات الأمنية قد أقدمت في وقت سابق، على اعتقال متسببين بنزاع عشائري في محافظة البصرة.
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