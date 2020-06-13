للمرة الأولى في العراق.. معرض دولي الكتروني بمشاركة 113 فناناً عربياً

شهدت العاصمة بغداد، انطلاق معرض فني الكتروني بمشاركة 113 فناناً عربياً من 16 دولة للمرة الأولى في العراق.

وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة علي عويد العبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هذا المعرض والذي جاء تحت عنوان (الفن والإبداع يجمعنا) يعد التجربة الاولى الكترونياً على المستوى العربي والمرة الاولى في العراق والثامنة عشر ضمن سلسلة المعارض الالكترونية التي نظمتها الدائرة".

وأضاف أن "الهدف من المعرض هو ديمومة التواصل مع الفنانين العرب والعراقيين والاطلاع على منجزهم الفني في ظل إجراءات الحجر الصحي وشارك فيه (١١٣) فناناً تشكيلياً في الوطن العربي بواقع ١٦ دولة وهي ( العراق وسوريا ولبنان والأردن والسعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان اليمن ومصر وتونس والمغرب وليبيا وفلسطين والجزائر)".