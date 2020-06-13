الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الصين تحكم بإعدام أسترالي في أحدث أزمة بين البلدين

قالت السلطات الأسترالية يوم السبت إنه صدر حكم بإعدام مواطن أسترالي في الصين، في تطور قد يؤجج التوتر بين البلدين.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية إنها تقدم مساعدة قنصلية للرجل، دون أن تذكر اسمه.

وذكرت وسائل إعلام صينية وأسترالية أن الرجل يدعى كام جيلاسبي وألقي القبض عليه قبل سبع سنوات بتهمة تهريب المخدرات في جنوب الصين.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعقيب يوم السبت. وفشلت محاولات الاتصال بعائلة جيلاسبي.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني إلى رويترز ”أسفنا بشدة لدى سماع الحكم الصادر في هذه القضية“.

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وأضافت ”تعارض أستراليا عقوبة الإعدام في جميع الأحوال ولكافة الأشخاص. ندعم الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام ونلتزم بالسعي لهذا الهدف عبر كل السبل المتاحة“.

وقالت عدة تقارير إعلامية إنه تم القبض على جيلاسبي في 2013 وبحوزته ما يزيد على 7.5 كيلوجرام من مادة ميتامفتامين في أمتعته عندما كان يجري إجراءات اعتلاء رحلة طيران دولية من مطار بايون في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين.

وزاد التوتر الدبلوماسي بين البلدين منذ أن دعت أستراليا لفتح تحقيق دولي بشأن مصدر تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أول ما ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين.