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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يفضحون الكذاب والعميل المصري "جمال عيد" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
فضح رواد السوشيال ميديا، ناشط السبوبة والكذاب العميل المصري جمال عيد، وكشفوا عن مخططاته لتنفيذ أجندة جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى والتخريب بمصر.
وطالب رواد السوشيال ميديا، في تدويناتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي، بفتح التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد الخائن المصري جمال عيد وشهرته جمال سفارات بتهمة التحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والإساءة إليها.
كما أكد الرواد: "مطالب جماهيرية بمحاكمة كل من يحاول الإضرار بأمن الوطن المصري وعلى رأسهم الكذاب والناشط المصري جمال عيد الذي صدع الجميع بافتراءاته على المؤسسات الوطنية التي تعمل على حماية الوطن ومكافحة أمثاله من الخونة".
وأوضح رواد السوشيال: "المصريين الشرفاء الواعين لن يخدعهم كذب أمثال الخائن جمال عيد.. فهم يعرفون انك من المنافقين والممولين من جهات أجنبية مشبوهة علشان تحاول انت وأمثالك هدم الوطن المصري".
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