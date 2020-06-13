شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية تفتح ملف الهجرة غير الشرعية وحقوق المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأثنين المقبل، 11 طلب إحاطة، موجهين لوزراء الهجرة، النقل، الزراعة، القوى العاملة، والتجارة والصناعة، وذلك فى عدد من الموضوعات المتعلقة برعاية المصريين بالخارج، الهجرة غير الشرعية، والجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة.

حيث تناقش اللجنة:

• مناقشة ستة طلبات إحاطة مقدمة لوزراء الهجرة والنقل والزراعة بشأن:

1. بشأن دور وزارة الهجرة والمصريين في الخارج في رعاية المصريين في الدول العربية وخاصة دول الخليج.

2. موضوع الهجرة غير الشرعية والإجراءات التي تم اتخاذها للحد منها.

3. الهجرة غير الشرعية لأبناء الوطن وهل هناك إجراءات نحو إيجاد حل لتوفير فرص عمل لهم.

4. طلب حول التعاون المصري العربي الأفريقي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

5. فرض رسوم على دخول وخروج الأشقاء الليبيين عبر منفذ السلوم البري منذ عدة أشهر في عهد الوزير السابق هشام عرفات والذي أثرت بشكل سلبي في مستوى العلاقات بين البلدين.

Advertisements

6. دور وزارة الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي لعربي والقضاء على الجوع، ودور وزارة الخارجية في تفعيل الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن مع الدول العربية.

• مناقشة خمسة طلبات إحاطة مقدمة لوزراء القوى العاملة، والتجارة والصناعة بشأن:

1. كيفية تنفيذ عقود العمل التي تطلبها الدول العربية عن طريق وزارة القوى العاملة وكيفية اختيار تلك العمالة وطريقة حقوق تلك العمالة عن طريق وزارة الهجرة ووزارة القوى العاملة.

2. دور وزارة القوى العاملة في حماية العمالة المسافرة للعمل بالخارج.

3. فتح أسواق جديدة وغير تقليدية في الخارج للعمالة المصرية.

4. تسهيل انتقال العمالة بين الدول العربية، وضرورة توحيد قوانين الخدمة المدنية بما يحقق هذا المستوى الهدف على المستوى العربي، وضرورة إعطاء أولوية للعمالة العربية في التوظيف بمختلف البلدان العربية.

5. التجاوزات التي حدثت من السيدة مصر لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومحاولة تعديل رغبة مصر في استمرار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمدة عامين.