شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سعودى :قطر تحولت إلى دولة للوافدين والشعب أصبح أقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هاجم الإعلامى السعودى خالد الزعتر نظام الحمدين فى قطر واتهمه بتحويل الشعب القطرى إلى أقلية فى بلاده ،كما حمله مسؤولية إيقاع الشعب القطرى تحت التهديد طوال الوقت.

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وقال الزعتر عبر حسابه على شبكة تويتر "الإنسان القطري عاش حياته كلها تحت تهديد ( سحب الجنسية والتشريد) فأصبح هذا الإنسان خائف يعيش في صمت تجاه حقوقه، حتى تحولت ‎قطر إلى دولة للأجانب والوافدين ، واصبح الشعب القطري فيها أقلية ،،

‏وأضاف:"نظام ‎قطر تعامل مع الشعب القطري وكأنه شعب دخيل على دولته ، يهدده بين الفينة والأخرى بسحب الجنسية عن من يخرج عن الخطوط التي يرسمها النظام القطري ، حتى تحول الشعب القطري إلى شخص مغيب عن الواقع يعيش تحت كم هائل من تراكمات الأمراض النفسية"