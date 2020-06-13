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ريال مدريد يفقد أحد نجومه في مواجهة إيبار

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الإسباني سيفقد لاعبا جديدا في المباراة المقررة أمام إيبار، غدا الأحد، ضمن استئناف الجولة الـ28 من الدوري.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن نجم الفريق الملكي، لوكاس فاسكيز، يعاني من حمل زائد بالعضلات، وسيتم استبعاده من لقاء الغد أمام إيبار.

وأشارت إلى أن فاسكيز ينضم بذلك إلى قائمة المصابين في ريال مدريد، والتي تضم لوكا يوفيتش وماريانو دياز وناتشو فرنانديز.

وخاض ريال مدريد، اليوم، المران الأخير قبل مباراة إيبار على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ثم أقام المدرب زين الدين زيدان مؤتمرًا صحفيًا عن بعد.

وذكرت أن هناك بعض الشكوك لدى زيدان بشأن إمكانية الدفع بإيدين هازارد وماركو أسينسيو العائدين من إصابات طويلة.

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