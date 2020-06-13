القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني سيفقد لاعبا جديدا في المباراة المقررة أمام إيبار، غدا الأحد، ضمن استئناف الجولة الـ28 من الدوري.
ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن نجم الفريق الملكي، لوكاس فاسكيز، يعاني من حمل زائد بالعضلات، وسيتم استبعاده من لقاء الغد أمام إيبار.
وأشارت إلى أن فاسكيز ينضم بذلك إلى قائمة المصابين في ريال مدريد، والتي تضم لوكا يوفيتش وماريانو دياز وناتشو فرنانديز.
وخاض ريال مدريد، اليوم، المران الأخير قبل مباراة إيبار على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ثم أقام المدرب زين الدين زيدان مؤتمرًا صحفيًا عن بعد.
وذكرت أن هناك بعض الشكوك لدى زيدان بشأن إمكانية الدفع بإيدين هازارد وماركو أسينسيو العائدين من إصابات طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يفقد أحد نجومه في مواجهة إيبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.