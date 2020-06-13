برشلونة يسهل على آرسنال ضم كوتينيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن آرسنال الإنجليزي جدد اهتمامه بالحصول على خدمات نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، فيليب كوتينيو، في الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن آرسنال عزز اهتمامه مجددًا بضم كوتينيو، بعد إبداء النادي الكاتالوني مرونة في تقليل الطلبات المالية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة أصبح واقعيًا، وأدرك تضاؤل فرصه في بيع كوتينيو، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت أن برشلونة مستعد للموافقة على إعارة كوتينيو لمدة موسم نظير 10 ملايين يورو.

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وذكرت "ميرور" أن أزمة آرسنال تظل في راتب كوتينيو البالغ 250 ألف إسترليني أسبوعيًا.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن برشلونة مستعد لدفع جزء من راتب كوتينيو، لتسهيل عملية انتقاله إلى آرسنال.

ويحظى اللاعب البرازيلي باهتمام تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام إلى جانب الجانرز.