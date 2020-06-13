شكرا لقرائتكم خبر عن تعز.. الإعلان عن نفاد المحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 13 يونيو 2020 أعلنت ‏لجنة الطوارئ لمواجهة ‎كورونا في محافظة ‎تعز نفاد المحاليل الخاصة بالكشف عن فايروس كورونا.

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