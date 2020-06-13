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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الصحفيين المصريين تطالب بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد الناشط المصري "جمال عيد" والان مع التفاصيل
السبت 13 يونيو 2020
واصلت جبهة شباب الصحفيين المصريين كشف وفضح مخططات ناشط السبوبة المصري الكذاب جمال عيد الذي ينفذ أجندة جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى والتخريب بالبلاد مقابل الحصول على حفنة من الدولارات الحرام.
وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: نطالبكم ببدء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد العميل الخائن جمال عيد وشهرته جمال سفارات بتهمة التحريض ضد الدولة ومؤسساتها والإساءة لها".
وأضاف طوالة إن هناك مطالب جماهيرية بمحاكمة كل من يحاول الإضرار بأمن الوطن وعلى رأسهم الكذاب جمال عيد الذي صدع الجميع بإفتراءاته على المؤسسات الوطنية التي تعمل على حماية الوطن ومكافحة أمثاله من الخونة".
أشار رئيس الجبهة إلي أن ما يفعله الناشط المصري جمال عيد وأمثاله لن يؤثر في أبناء الشعب الواعي المدرك لما يحاك حوله من مؤامرات والمصريون الشرفاء الواعين لن يخدعهم كذب الخائن جمال عيد وأمثاله.. فهم يعرفون أنك يا جمال من المنافقين والممولين من جهات أجنبية مشبوهة علشان تحاول أنت وأمثالك هدم الوطن.
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