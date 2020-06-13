مدير عام شرطة محافظة تعز يعزي في وفاة العميد عبدالرحمن الفقي

السبت 13 يونيو 2020

بعث مدير عام شرطة محافظة تعز برقية تعزية في وفاة العميد عبدالرحمن الفقي.



وفيمانص البرقية:

*"بسم الله الرحمن الرحيم"*

"وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون"

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بقلوب صادقة يملؤها الحزن والأسى ، تلقينا في إدارة عام شرطة المحافظة نبأ وفاة العميدعبدالرحمن محمد عبده دبوان الفقي أحد الضباط البارزين في إدارة عام شرطة المحافظة والذي كانت له بصمات كبيرة في العمل الأمني حيث قضى معظم حياته في خدمة الوطن وترسيخ النظام والقانون وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار من خلال تقلده العديد من المناصب الإدارية في شرطة محافظةتعز وعدد من المحافظات وبرحيله خسرت اليمن عامة وتعز على وجه الخصوص شخصية قيادبة و هامة أمنية كبيرة .

وفي هذا المصاب الجلل لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساةللأستاء عبدالله محمد عبده ولجمميع إخوانه وأبنائه وأسرته ولكل أهله ومحبيه وزملائه سائلين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون

عميد/

منصورعبدالرب الأكحلي

مدير عام شرطة محافظة تعز