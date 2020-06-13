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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 13 يونيو 2020
كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، أمس ، آخر مستجدات انتشار الفيروس.
وأفادت اللجنة في تغريدة لها عبر صفحتها على في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتسجيل (41)حالة إصابة جديدة.
وبحسب اللجنة توزعت الحالات الجديدين كالتالي:(19) عدن، (11) تعز منها حالتا وفاة، (4) لحج، (7) الضالع".
وبينت أنه "تم الإبلاغ عن وفاة حالة إصابة سابقة في الضالع، وسجلت(5)حالات تعافي كما يلي:(4)لحج، (1)الضالع".
واختتمت "ليرتفع اجمالي الحالات المسجلة الى(632) حالة منها (139) حالة وفاة، و(28) حالة تعافي".
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