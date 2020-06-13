هيئة آل مكتوم الخيرية تستكمل برنامج مساعداتها للسودان للوقاية ومجابهة مرض الكورونا

السبت 13 يونيو 2020

أكملت هيئة آل مكتوم الخيرية برنامج مساعداتها الخيرية للسودان للوقاية ومجابهة مرض الكوورنا و ذلك بتوجيهات من الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الهيئة ومتابعة من الشيخ راشد بن حمدان بن راشد رئيس مجلس أمناء الهيئة .



وكان مطار الخرطوم قد استقبل يوم الثلاثاء الماضى طائرة شحن من فلاى دبي على متنها مساعدات طبية لوزارة الصحة السودانية لمجابهة مرض كوورنا والوقاية منه للكوادر الطبية في الرعاية الصحية ولعموم الشعب السودان.

و قام فريق متخصص من سفارة الدولة وعلى رأسهم حرم سعادة حمد محمد حميد الجنيبى سفير الدولة لدى السودان يوم الأربعاء الماضى بتوزيع كمية مقدرة من ملابس الاطفال هدية من الهيئة لمجموعة كبيرة من المستفيدين من الاطفال في ولايتي الخرطوم والشمالية حيث تم توزيع الملابس للاطفال من سن عامين إلى 16 عاما في دار المستقبل للبنات في منطقة السجانة بالخرطوم وقرية دار السلام في محلية جبل اولياء بولاية الخرطوم اضافة الى دار حماية الطفل في الحاج يوسف بشرق النيل.

واستكمل الفريق اليوم توزيع الملابس المقدمة من الهيئة في قريتي ودالفكي وأم رميلة في الولاية الشمالية ، وجرى التوزيع بحضور بحضور مسؤولى مكتب هيئة آل مكتوم الخيرية فى السودان وعدد من المسؤولين في المناطق التي تم بها التوزيع في ولايتي الخرطوم والشمالية.

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وأشار سعادة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد الى المتابعة المباشرة من الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم أولا بأول ..معربا عن تقديرالشيخ راشد لفريق العمل.

وثمن ميرزا الصايغ تعاون سفارة الامارات فى السودان مع مكتب الهيئة هناك وجهود فريق العمل وعلى رأسه حرم سفير الدولة في الخرطوم.

ومن جانبه اوضح طه محي الدين مدير مكتب هيئة آل مكتوم الخيرية في الخرطوم أن الهيئة تمكنت خلال نحو عقدين من الزمان من تنفيذ عدد كبير من المشروعات المهمة في السودان منها 12 مدرسة للتعليم الاساس والثانوي موزعة في ولايات الخرطوم وشمال وشرق و وسط دارفور وغرب دارفور وان الهيئة تتولى الاشراف الكامل على هذه المدارس من حيث توفير الزي المدرسي للطلاب من الجنسين و وجبة الافطار والداخليات والمستلزمات المدرسية وكذلك مساعدة المدرسين والمدرسات من جانب المعاشات والسكن .

وأضاف ان للهيئة مساجد في غرب كردفان و ولاية الخرطوم وابار مياه في غرب كردفان و ولايات اخرى ومجمعات خدمات تضم العيادات الصحية والابار والمدارس في شمال وشرق و وسط درافور كما ان للهيئة برامج موسمية مثل افطار الصائم وكسوة العيد وغيرهما من البرامج.

يذكر ان توزيع الملابس على المستفيدين من الاطفال وجدت ترحيبا كبيرا من الاهالي في ولايتي الخرطوم والشمالية الذين عبروا عن الشكروالتقدير والأمتنان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعى الهيئة وللشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الأمناء سائلين الله عزةجل ان يجزيهما خير الجزاء والشكر لهيئة آل مكتوم الخيرية.