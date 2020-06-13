شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. إخماد حريق في غواصة نووية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أخمد حريق شب على متن غواصة نووية فرنسية كانت تخضع لأعمال صيانة في ميناء طولون (جنوب) كما أفادت البحرية الفرنسية، اليوم السبت.

وكانت النيران اشتعلت في مقدمة الغواصة الهجومية “لا بيرل” وأخمدت بعد منتصف ليل الجمعة بعد تدخل “100 إطفائي وتلقي دعم من أكثر من 150 شخصا”. و”لم يصب أي شخص بجروح” في حريق الغواصة التي كانت تخضع للصيانة في أحد أحواض قاعدة طولون البحرية.

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وأعلنت البحرية الفرنسية أن “الخطر النووي المرتبط بالوقود النووي معدوم بعد سحبه من الخزانات في إطار التوقف التقني. ولم يكن هناك أسلحة (صواريخ أو ذخائر) أو بطاريات على متن الغواصة”.

وأعلن ممثل عن مجموعة “نافال غروب” المتخصصة في الصيانة أن الحادث “خطير”. وهذه الغواصة ضمن الغواصات الست النووية الهجومية الفرنسية الأخيرة التي دخلت في الخدمة في 1993 ونقلت إلى الحوض في يناير لأعمال صيانة وتحديث يتوقع أن تستغرق 18 شهرا.