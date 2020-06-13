شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 96 منشأة مخالفة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها وجولاتها الميدانية لمكافحة فيروس كورونا منذ بداية ظهوره في المملكة في مختلف المجالات البلدية، حيث تضمنت أعمالها الأسبوعية مجموعة من الجولات الرقابية على المنشآت والمراكز التجارية وتنفيذ جولات للنظافة والإصحاح البيئي وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير في مختلف أحياء المدينة المنورة.

وأفادت الأمانة أن بلدياتها الفرعية والضواحي تعمل على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال تكثيف الجولات اليومية، حيث جرى تنفيذ 1998 جولة على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية تم خلالها إشعار 637 منشأة بينها 48 منشأة مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، وتم إغلاق 96 منشأة مخالفة وسحب 350 عينة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية للاستهلاك الآدمي، كما نفذت البلديات 361 جولة للنظافة والإصحاح البيئي تم خلالها تعقيم وتطهير 54 موقعاً و7500 آلية ومعدة جرى استخدام 10.803 لترات من المطهرات والمعقمات في عمليات الإصحاح البيئي إلى جانب رفع 9963 طناً من المخلفات المنزلية وإزالة 27896 متراً مكعباً من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم.