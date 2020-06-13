انخفاض معدل الوفيات خلال أول 4 أشهر من 2020 في روسيا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، السبت، أن معدل الوفيات في البلاد في أبريل 2020 تراجع بنسبة 2,9%، محذرة من أن هذا المؤشر سيشهد ارتفاعا في آخر شهر ونصف الشهر.
وأضافت أن "هذه الإحصائية متوفرة، وسيتم تدقيقها، لكن الرقم النهائي لن يختلف كثيرا على الأرجح.. معدل الوفيات لدينا تراجع في أبريل 2020 بنسبة 2,9%، أو بواقع 4,4 ألف حالة".
ولفتت غوليكوفا إلى أن "هذه المؤشرات تعود لعموم البلاد، وأنه يجب الأخذ في الاعتبار حقيقة أن تفشي وباء فيروس كورونا بدأ في مختلف المناطق الروسية في أوقات متباينة".
وأوضحت أن "معدلات الوفيات الأعلى في أبريل كان في موسكو ومقاطعة موسكو، وفي مدينة سان بطرسبورغ، وتوقعت أن "الضربة الأساسية" للوفيات ستشهدها البلاد في أيار والنصف الأول من حزيران".
وفي ما يخص الاختبارات التي يجري القيام بها للكشف عن فيروس كورونا، قالت غوليكوفا إن "عددها في روسيا زاد بـ139 مرة منذ 17 آذار، وبـ5,6 مرة منذ 11 أيار، وهو اليوم الذي يعتبر ذروة تفشي الفيروس في البلاد".
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