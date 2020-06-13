اخبار العالم

إطلاق نار أمام حانة في تكساس والحصيلة ثمانية مصابين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، أنها تبحث عن رجل أطلق النار وأصاب ثمانية أشخاص أمام حانة في ولاية تكساس.
وذكر قائد شرطة مدينة سان أنطونيو، ويليام ماكمانوس، أثناء موجز صحفي أن الحادث وقع الليلة الماضية في محطة السيارات التابعة للحانة الواقعة شمال المدينة، مشيرا إلى أن مطلق النار كان ضمن مجموعة صغيرة من الأشخاص منعهم حراس الحانة من الدخول لكونهم مخمورين.

ورد مطلق النار على الحراس بالقول إنه ملاكم لفنون القتال المختلطة UFC، ثم رجع إلى سيارته وعاد ببندقية إلى محطة السيارات وأطلق النار.

وأكد قائد الشرطة أن المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و41 عاما (وبينهم ثلاث نساء)، نقلوا إلى مستشفى محلي في حالة مستقرة، ورفض اثنان منهم تلقي العلاج وغادرا المستشفى.

وفر مطلق النار من موقع الحادث، ويجري البحث عنه حاليا، غير أن الشرطة لا تعتقد أنه يشكل خطرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار أمام حانة في تكساس والحصيلة ثمانية مصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا