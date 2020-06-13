إطلاق نار أمام حانة في تكساس والحصيلة ثمانية مصابين

أكدت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، أنها تبحث عن رجل أطلق النار وأصاب ثمانية أشخاص أمام حانة في ولاية تكساس.
ورد مطلق النار على الحراس بالقول إنه ملاكم لفنون القتال المختلطة UFC، ثم رجع إلى سيارته وعاد ببندقية إلى محطة السيارات وأطلق النار.
وأكد قائد الشرطة أن المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و41 عاما (وبينهم ثلاث نساء)، نقلوا إلى مستشفى محلي في حالة مستقرة، ورفض اثنان منهم تلقي العلاج وغادرا المستشفى.
وفر مطلق النار من موقع الحادث، ويجري البحث عنه حاليا، غير أن الشرطة لا تعتقد أنه يشكل خطرا.
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