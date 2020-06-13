مسؤول إيراني يكشف عن وجود 2000 مصاب بالإيدز داخل السجون الإيرانية

كشف رئيس منظمة السجون الإيرانية، أصغر جهانغير، السبت، عن وجود 2000 سجين في البلاد مصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".
وقال جهانغير خلال حفل انتهاء مهمته، وتعيين السلطة القضائية بدلاً منه، محمد مهدي محمدي، إن "عدد المعتقلين في السجون الإيرانية 211 ألفا، وهم محتجزون في 268 مركزا".
وأشار إلى أن "إيران تحتل المرتبة الرابعة بين الدول الإسلامية، والسابعة في قارة آسيا، والسابعة والأربعين في العالم من حيث عدد السجناء".
وأوضح جهانغير أنه: "مع انتشار فيروس كوورنا في السجون، بدأ إطلاق سراح السجناء في 26 شباط الماضي، وبحلول نهاية أيار الماضي، تم منح 128 ألف سجين إجازة للبقاء إلى جانب عائلاتهم، وأطلب أن يتم الحرص على إعادتهم".
وأشار إلى أن "إيران تحتل المرتبة الرابعة بين الدول الإسلامية، والسابعة في قارة آسيا، والسابعة والأربعين في العالم من حيث عدد السجناء".
وأوضح جهانغير أنه: "مع انتشار فيروس كوورنا في السجون، بدأ إطلاق سراح السجناء في 26 شباط الماضي، وبحلول نهاية أيار الماضي، تم منح 128 ألف سجين إجازة للبقاء إلى جانب عائلاتهم، وأطلب أن يتم الحرص على إعادتهم".
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