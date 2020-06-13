إصابة إمام مسجد بفايروس كورونا وسط الشرقاط

اعلن مدير مستشفى الشرقاط في صلاح الدين، السبت، عن إصابة إمام مسجد بفايروس كورونا وسط القضاء.
وقال محمد حامد خزعل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "إمام مسجد وسط القضاء اصيب بفايروس كورونا بعد وصول نتائج التحليلات الطبية من مختبر الصحة العامة في بغداد".
وأضاف أن "هناك 20 حالة مشتبه بها جرى اخذ عينات لها وإرسالها إلى المختبرات الطبية للكشف عن حالتها بعد أن ظهرت عليها بعض الأعراض الخاصة بالفايروس".
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