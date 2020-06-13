تسجيل أربع إصابات جديدة بكورونا في صلاح الدين

أعلنت خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين، السبت، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.
وقال المتحدث باسم الخلية جمال عكاب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا ظهرت، اليوم، في مدينة تكريت".
وأضاف عكاب، أن "الإصابات توزعت بواقع إصابة لمنتسب في الحشد الشعبي واثنين لموظفين والرابع لأحد الملامسين".
وأوضح، أن "آخر أحصائية لعدد الاصابات في صلاح الدين هو 127 مصاباً و18 حالة شفاء".
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