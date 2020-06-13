تسجيل أربع إصابات جديدة بكورونا في صلاح الدين

وقال المتحدث باسم الخلية جمال عكاب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا ظهرت، اليوم، في مدينة تكريت".

وأضاف عكاب، أن "الإصابات توزعت بواقع إصابة لمنتسب في الحشد الشعبي واثنين لموظفين والرابع لأحد الملامسين".