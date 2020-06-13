تحدياً لجائحة كورونا.. معرض فوتغرافي الكتروني من بغداد

اعلنت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة، السبت، عن انطلاق معرض فوتغرافي الكتروني من بغداد.

وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة علي عويد العبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة الفنون اطلقت معرضاً فوتوغرافياً للمصور ادهم يوسف تحت عنوان (ذاكرة ثقافية مصورة) واشتمل على ٥٢ لقطة فنية وثقت نشاطات دائرة الفنون ونتاجها الثقافي وعدد من دوائر الوزارة على مدى العامين الماضيين".

وأضاف أن "هذه التجربة تعد هي الاولى من نوعها على مستوى العرض الفوتوغرافي الالكتروني للدائرة والتاسع عشر ضمن تسلسل المعارض الالكترونية لبوابة الفنون الالكترونية على موقع الدائرة".