بيوم واحد.. 850 وفاة و25 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بتسجيل قرابة 850 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الجمعة.
وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات تفشي الفيروس التاجي رصد 25396 إصابة جديدة في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الجمعة، مقابل 22883 إصابة الخميس و27234 إصابة الأربعاء.
وشهد معدل الوفيات اليومية جراء كورونا في الولايات المتحدة، حسب بيانات الجامعة، انخفاضا لليوم الثاني على التوالي، بتسجيل 846 وفاة يوم أمس، مقابل 896 وفاة الخميس و935 وفاة الأربعاء.
وشهد معدل الوفيات اليومية جراء كورونا في الولايات المتحدة، حسب بيانات الجامعة، انخفاضا لليوم الثاني على التوالي، بتسجيل 846 وفاة يوم أمس، مقابل 896 وفاة الخميس و935 وفاة الأربعاء.
وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب إحصاءات الجامعة، 2048986 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 114669 حالة وفاة و547386 حالة شفاء.
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