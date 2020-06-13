الاتحاد الآسيوي يعزي بوفاة علي هادي: سنذكره دائماً

وقال آل خليفة، في رسالة بعثها لرئيس الهيئة الطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان: "باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أرجو أن تتقبلوا عميق التعزية والمواساة لرحيل علي هادي".

وأضاف: "كان انتشار فايروس كورونا أصعب اختبار طبي نواجهه في هذا الزمن، ونحن نشعر بالحزن العميق لوفاة أحد أركان اللعبة"، متابعاً "سوف نذكر علي هادي دائماً لحماسه من أجل تطوير اللعبة على مستوى الشباب، ومساهماته لتطوير اللعبة في العراق وقارة آسيا".



وكان علي هادي من أبرز مدافعي فريق الزوراء، أحد اشهر فرق العاصمة، وساهم بحصوله على لقب الدوري في اربع مرات، واعتزل اللعب في نهاية التسعينيات ليتجه إلى عالم التدريب.

وعُرف الراحل، مع شقيقه الدولي السابق حمزة هادي، مدافع فريق القوة الجوية السابق، بصلابتهما الدفاعية أثناء مشوارهما مع الفرق في مسابقة الدوري العراقي.

كما أشرف المدرب الراحل علي هادي على تدريب عدد من الفرق العراقية، أبرزها القوة الجوية والطلبة قطبا المسابقة المحلية، وعمل مدرباً لمنتخب ناشئي العراق، وأخيراً مع فريق زاخو الذي أشرف على تدريبه في أكثر من موسم.

