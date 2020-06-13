الإمارات وكندا تؤكدان ضرورة تعزيز العمل الدولي المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الإمارات وكندا، السبت، ضرورة تعزيز العمل المشترك بين البلدين في إطار المنظمات الدولية.

جاء ذلك خلال مباحثات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبر اتصال مرئي، مع فرانسوا فيليب شامباين وزير الخارجية الكندي.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الإمارات وكندا وأهمية تعزيز ودفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والبنية التحتية والمرأة والشباب والطاقة.

كما تطرق الجانبان إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين الصديقين للسيطرة على تداعياته.

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وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفرانسوا فيليب شامباين أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين من أجل احتواء تداعيات الجائحة.

وأشادا بالجهود المشتركة من الجهات المعنية والبعثات الدبلوماسية في الإمارات وكندا خلال إتمام عملية إجلاء رعايا البلدين خلال الفترة الماضية جراء "كورونا".

وتقدم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتعزية لفرانسوا فيليب شامباين في ضحايا "كوفيد - 19"، معربا عن تمنياته للشعب الكندي الصديق السلامة والازدهار والرخاء.

كما أكد على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات وكندا والحرص المستمر على دعم وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.