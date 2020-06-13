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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. السعودية تزيل لافتة كُتب عليها اسم السلطان العثماني سليمان القانوني من أحد شوارع الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أزالت أمانة منطقة الرياض، لافتة كُتب عليها اسم السلطان العثماني سليمان القانوني، من أحد شوارع العاصمة السعودية فيما يبدو أنه قرار بتغيير اسم الشارع بالتزامن مع توتر في العلاقات بين السعودية وتركيا.
وقالت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، إن أمانة العاصمة، أزالت اسم السلطان القانوني من أحد الشوارع، دون أن توضح ما هو الاسم الجديد الذي اختارته كبديل.
ولم تعلن أمانة الرياض عن خطوتها تلك حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لكن مدونين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورا لعمال يقومون بإنزال اللافتة من عمود إنارة في الشارع.
ويتم تغيير أسماء بعض شوارع المملكة بين فترة وأخرى، وتتعدد الأسباب بين ورود خطأ في اسم الشخصية التي تم تسمية الشارع بها، أو المعلومات عنها، أو بسبب بلاغات تتلقاها أمانات المدن حول كون بعض الأسماء غير مناسبة.
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