الإمارات ضمن أفضل 11 دولة في مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل 11 دولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد والتعامل معه بين دول العالم، بحسب تقرير أعدته مجلة "تايم" الأمريكية على موقعها، الجمعة.



وأكدت المجلة في تقريرها أن الإمارات نجحت باحتواء التفشي، ولم تزد الوفيات فيها على 284 حالة من 40.507 إصابات، مشيرة إلى أنها نجحت في المكافحة وسط ظروف خارجية صعبة، أهمها التراجع بأسعار النفط.

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وضمت المعايير التي اعتمدتها "تايم" لاختيار الإمارات في لائحتها، التي ضمت ألمانيا واليونان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا وإيسلندا والأرجنتين وكندا، اتخاذها تدابير صارمة للتباعد الاجتماعي، وإعلان الحجر العام وحظر التجول، ومنع الاحتفالات والتجمهر، وقيامها بحملات تنظيف وتعقيم، والحد من الوفيات لأقل من 300 حالة، وفرضها غرامة تعادل 5.500 دولار على من ينشر معلومات طبية بشأن الفيروس تتعارض مع البيانات الرسمية.

واعتمدت المجلة المعايير نفسها في اختيارها للدول الـ10 الأخرى باللائحة التي شاركت بإعدادها مجموعة"Eurasia Group" المتخصصة منذ تأسيسها في 1998 بنشر تقارير عن المخاطر المتنوعة.

وكانت الإمارات أعلنت، الجمعة، إجراء أكثر من 44,000 فحص جديد للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات ساهم في الكشف عن 513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى شفاء 712 حالة جديدة ليصل إجمالي المتعافين في الدولة إلى 25,946 حالة.