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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – برلين
قضت محكمة ألمانية بالسجن خمس سنوات على ألماني ـ تونسي بعد إدانته بدعم الإرهاب من خلال تزويد منظمات إرهابية بمعدات والترويج لجماعة “داعش” الوهابية تحت مسمى “الجهادي الإلكتروني”.
وذكرت المحكمة الإقليمية في مدينة دوسلدورف امس الجمعة أن المتهم (39 عاما) مدان بدعم تنظيم “أحرار الشام” الإرهابي.
وطالب الادعاء العام الألماني بسجن المتهم لمدة خمسة أعوام ونصف.
وبحسب البيانات، دعم المتهم، التنظيم الارهابي في سوريا بأجهزة رؤية ليلية وأدوات تنظيف أسلحة وناقلة مصابين، كما ساعد في الترويج لجماعة داعش الوهابية.
وفي المقابل، طالب الدفاع بالبراءة، موجها اتهامات للدولة والقضاء.
وكان المتهم يطلق على نفسه في منصات التواصل الاجتماعي اسم “الجهادي الإلكتروني”. واكتشفت السلطات على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به فيديو تدريبي لـ”داعش” وموجه للمتطرفين في فرنسا. وكان يتضمن الفيديو لقطات لقتل أفراد.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة ألمانية تقضي بسجن الماني من اصول تونسيه مدان بدعم تنظيم “أحرار الشام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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