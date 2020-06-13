إخماد حريق شب على غواصة نووية فرنسية

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طولون: أخمد ليل الجمعة السبت حريق شب صباح الجمعة على متن غواصة نووية فرنسية كانت تخضع لأعمال صيانة في ميناء طولون (جنوب) كما أفادت البحرية الوطنية السبت.

كانت النيران اشتعلت في الساعة 10,35 (8,35 ت غ) صباح الجمعة في مقدمة الغواصة الهجومية "لا بيرل" واخمدت حوالى منتصف ليل الجمعة السبت بعد تدخل "مئة إطفائي وتلقي دعم من أكثر من 150 شخصا". و"لم يصب أي شخص بجروح" في حريق الغواصة التي كانت تخضع للصيانة في أحد أحواض قاعدة طولون البحرية.

وأعلنت البحرية الوطنية أن "الخطر النووي المرتبط بالوقود النووي معدوم بعد سحبه من الخزانات في إطار التوقف التقني. ولم يكن هناك أسلحة (صواريخ أو ذخائر) أو بطاريات على متن الغواصة". والجمعة أعلن ممثل عن مجموعة "نافال غروب" المتخصصة في الصيانة أن الحادث "جدي".

هذه الغواصة ضمن الغواصات الست النووية الهجومية الفرنسية الأخيرة التي دخلت في الخدمة في 1993 ونقلت إلى الحوض في يناير لأعمال صيانة وتحديث يتوقع أن تستغرق 18 شهرا.

