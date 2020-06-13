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سيول: أصدرت كوريا الشمالية السبت بيانا جديدا شديد اللهجة السبت تنتقد فيه سيول وتشجب تصريحاتها التي وصفتها بـ"التافهة" بشأن المحادثات المتوقفة حول أسلحة بيونغ يانغ النووية.
وشكلت كوريا الجنوبية هدفاً لسلسلة تصريحات غاضبة صادرة من كوريا الشمالية التي تتهم سيول بالسماح لمنشقين بإصدار منشورات تنتقد الزعيم كيم جونغ أون انطلاقاً من أراضيها.
جاء البيان الأخير رداً على تصريح لمسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، قال إن سيول ستواصل "جهود نزع السلاح النووي"، في إشارة إلى المفاوضات المتعثرة منذ وقت طويل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
قال المسؤول الكوري الشمالي المكلف التفاوض مع الولايات المتحدة كوون جونغ غون في البيان "من المنافي للعقل الاستماع للكلام الفارغ لسلطات كورية الجنوبية (...) غير المؤهلة لأي نقاش (...) أو لحشر أنفها في المسائل" التي تجمع بين بيونغ يانغ وواشنطن.
ندد كوون بمحاولة سيول "التدخل" في تلك المفاوضات في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، خاتماً بالقول "من الأفضل التوقف عن هذا الكلام الذي لا معنى له حول نزع السلاح النووي".
يأتي هذا التصريح بعد يوم من توجيه كوريا الشمالية انتقادات لاذعة للولايات المتحدة في الذكرى السنوية الثانية للقمة التاريخية التي جمعت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة.
تضمن البيان انتقاداً قوياً لواشنطن هو الأشدّ الذي توجهه بيونغ يانغ لها في الأشهر الأخيرة، ويثير الشكوك حول مستقبل المفاوضات النووية المتعثرة.
وشدد كوون في بيانه السبت على أن كوريا الشمالية "ستواصل بناء قوتها من أجل التغلب على التهديدات المتواصلة من الولايات المتحدة".
يشار الى ان العلاقات بين الكوريتين في مأزق منذ انهيار القمة الثانية بين ترمب وكيم في هانوي في فبراير من العام الماضي بعد الخلاف بشأن التنازلات التي تعتزم الولايات المتحدة تقديمها لبيونغ يانغ مقابل اتخاذها لإجراءات نزع للسلاح النووي.
كانت هذه تفاصيل خبر بيونغ يانغ تندد بتصريحات سيول حول نزع السلاح النووي وتعتبرها "تافهة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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