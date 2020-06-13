تنسيقية الأحزاب تطلق حملة" الوعى أمان" لدعم المراكز الطبية الحكومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب، حملة "الوعي أمان" لدعم المراكز الطبية الحكومية، ودعم المواطنين في العزل المنزلي بالمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية، وانطلاقا من دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تقديم كافة أنواع الدعم والمشاركة من أجل المواطن المصري، وتزامنا مع الذكرى الثانية لتأسيس التنسيقية.

وقد قامت التنسيقية بتشكيل غرفة عمليات مركزية للمبادرة لمتابعة عدد 19 غرفة عمليات فرعية بالمحافظات كمرحلة أولى تضم عددا كبيرا من المتطوعين والمتطوعات من شباب الأحزاب والسياسيين.

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وتستهدف الحملة كذلك إطلاق أكبر شبكة من المتطوعين للقيام بالتوزيع والتوصيل المنزلي لبروتوكول العلاج المنصرف من الوزارة للمخالطين والمعزولين منزليا، وتنفيذ العديد من حملات التوعية الخاصة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة كوقاية من تلك الجائحة.

وتأتي الحملة لإدراك التنسيقية لأهمية التكاتف المجتمعي بكافة كياناته لدعم الجهود المبذولة من الدولة للعبور من تلك الأزمة العالمية، واستكمالا لعدد من الأنشطة السابقة والمستمرة لدعم الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا ومنها مبادرة البالطو الأبيض.

ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لوزارة الصحة متمثلة في معالي الوزيرة هالة زايد وديوان الوزارة على توجيه مديريات الصحة في المحافظات بالتعاون مع الشباب الحزبي لتلبية احتياجات أهالينا المصابين والمخالطين.

كما دعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كافة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المراكز الطبية والعلاجية والمستشفيات الحكومية بكافة أنواع الاحتياجات الطبية اللازمة والضرورية لعلاج ومتابعة مرضى فيروس كورونا."