شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تفتح ملف مخالفات البناء بالكمبوندات وتشكل لجنة تقصى حقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة من الملفات التى تحظى باهتمام برلمانى كبير، لمنع هذه الظاهرة ووضع أُطر صارمة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائى والتصدى بكل حزم وقوة للتعدى على أراضى الدولة واستعادة هيبة الدولة مرة أخرى، مشيدا بالجهود المبذولة فى هذا الصدد

وأشار رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن رئيس الجمهورية وهو أعلى سلطة فى الدولة، سياسته واضحة وهى تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقة، ولابد أن يكون القانون معصوب العينين فى التطبيق والتنفيذ، مثلما نقوم بتطبيق القانون على المواطنين فى الأحياء الشعبية والراقية، لابد أن يطبق بحسم على التجمعات السكنية المغلقة "الكمبوندات"، وفى حال وجود اى مخالفة لاشتراطات البناء يتم تطبيق القانون فورًا.

وأعلن النائب عماد سعد حمودة، عن ورود العديد من الشكاوى للجنة الإسكان، من عدد كبير من المواطنين بشأن مخالفات صارخة لاشتراطات البناء والمخططات التفصيلية فى عدد من الكمبوندات، ونظرا لأن هذه الأماكن مغلقة يصعب اكتشاف المخالفات بها، مشيرا إلى أن الجميع وفى المقدمة مجلس النواب يقف مع الدولة بشأن استعادة الهيبة والقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى ومخالفات البناء ولن نعود للوراء مرة اخرى.

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وكشف رئيس لجنة الإسكان، انه سيتقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مخالفات البناء واشتراطات البناء والمخططات التفصيلية فى التجمعات السكنية المغلقة "الكمبوندات" على مستوى الجمهورية، على أن يتم كتابة تقرير نهائى بالأوضاع القائمة ومن ثم رفعها للسلطة التنفيذية لمحاسبة المسئولين لاتخاذ اللازم حيال هذه المخالفات، متابعا:" القانون لابد أن يطبق على الجميع اللى مخالف فى غرفة واللى مخالف فى قصر الجميع سواسية أمام القانون".

وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير3، هو بمثابة ضوء أخضر لكل مؤسسات الدولة للتحرك والقضاء على الفساد والمحسوبية، وتطبيق القانون على الجميع.

واختتم رئيس لجنة الإسكان، بيانه بجملة قالها الرئيس السيسى، مؤكدًا على أن هذه العبارة اذا تم تطبيقها سيتغير حال هذا الوطن، فالرئيس قال " إحنا بلد فى مواجهة مع مستقبلها عايزة الإخلاص والجدية واللى مش قادر يقول شكرًا أنا مش قادر، نفضل كده العمر كله لغاية ما نمشى أو نقابل ربنا".