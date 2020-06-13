شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يدعو المجتمع المدنى لمساندة القيادة السياسية فى خطواتها بشأن ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعا الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، قوى المجتمع المدني والأحزاب والنقابات إلى إعلان مساندة القيادة السياسية فيما تتخذه من إجراءات بشأن تطورات الأحداث فى ليبيا وسد النهضة.

وأكد أبو العلا أن الدولة المصرية تواجه تهديدات خطيرة تمس أمنها القومي، وهو أمر يتطلب إظهار وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية ومؤازرتها للقيادة السياسية، مشيرا إلى أن التدخلات الخارجية فى ليبيا مجرمة بنصوص القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، مشددا على أن الشعب المصري لا يمكن أن يقبل بالعبث بأمن المنطقة من خلال إستقدام مليشيات إرهابية وتوظيفها فى الصراع الليبى.

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وأكد أبو العلا أن المسئولية التاريخية لمصر هي التي دفعتها لإصدار إعلان القاهرة الذى يدعو إلى وقف إطلاق النار واستئناف مسار العملية السياسية فى ليبيا، مشددا على أن أمن ليبيا هو جزء من أمن مصر.

وأعرب أبو العلا عن ثقته فى الخطوات التى تتخذها القيادة السياسية لتسوية أزمة سد النهضة، لافتا إلى أن الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل من الثوابت التى لم يقبل اى مصرى المساس بها .

وأضاف أبو العلا :"الأمر الأن أصبح يمس كل المصريين وعلينا جميعا مساندة ودعم القيادة السياسية لمواجهة التهديدات الخارجية لأمننا القومي والمائي".