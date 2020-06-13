القض على عاطل تخصص في تزوير العملات الوطنية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان العامرية بالاشتراك مع قسم مباحث الأموال العامة بمديرية الإسكندرية من ضبط عاطل -مقيم بدائرة القسم وبحوزته 20 ورقة مالية "فئة المائة جنيه" مقلدة حال تواجده بدائرة القسم. وبمواجهته أقر بقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تقليد وتزييف العملات الوطنية وإعادة تروجيها مرة أخرى بقصد الاستفادةالمادية، كما أضاف باتخاذه من شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة برج العرب مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبإرشاده تم ضبط (42 ورقة مقلدة لفئة المائة جنيه–6 نماذج طباعة أوراق مالية فئة 200 جنيه –طابعة – مجموعة من الأدوات المستخدمة). تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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