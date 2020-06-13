بالفيديو.. رئيس جامعة أسيوط يدعو المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

دعا الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت، المواطنين المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى سرعة التوجه للتبرع بالبلازما في أقرب مستشفى معتمدة.

وقال رئيس الجامعة، إن مستشفيات أسيوط الجامعية خصصت بنك الدم ليكون الجهة المنوط بها استقبال المتبرعين، والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط الصحية المحددة للمتبرع، والتي يأتي في مقدمتها تعافيه من الإصابة بفيروس الكورونا، ومرور 14 يومًا على آخر مسحة جرى إجراؤها وثبتت سلبيتها، مشيرًا إلى قدرة المتبرع الواحد على التبرع 8 مرات خلال أول 3 أشهر من تعافيه أو بواقع 3 مرات شهريا خلال تلك المدة.

وأضاف الجمال، بأن التبرع قد يساهم في شفاء وعودة أم لأولادها أو عدم فقد أطفال لأباهم، وهو العمل الذي يأتي متوافقًا مع تعاليم كافة الأديان السماوية، ونابعًا من الضمير الإنساني ونزعته للخير والعمل الصالح الذي يؤجر عنه في الدنيا والآخرة.