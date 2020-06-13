محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء:
انضم الدكتور محمد أشرف الجمل، طالب كلية الطب، إلى قائمة شهداء كورونا، محتلًا الرقم 4، بعد وفاته متأثرًا بإصابته بالفيروس، إثر تعرضه للعدوى خلال تطوعه للعمل بأحد المستشفيات.
شقيق الشهيد، قال إن أخيه كان محبًا للخير، ومثل العمل التطوعي كل شئ بالنسبة له، وفي صغره كان يتطوع للعمل في الجمعيات الخيرية والأهلية لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وفور ظهور جائحة كورونا قرر التطوع لمواجهة الفيروس.
وأضاف شقيق الطبيب، إلى أن شقيقه تطوع لمواجهة كورونا بمستشفى مدينة نصر، إلا أنه أصيب بالعدوى، فقرر عزل نفسه منزليًا، وبعد مرور 4 أيام ساءت حالته، وتدهورت بشكل كبير، فجرى نقله إلى الرعاية المركزة بمستشفى النيل في القليوبية، بمساعدة نقابة الأطباء، إلا أنه مالبث أن فارق الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق طالب طب شهيد كورونا بالقليوبية: "عزل نفسه 4 أيام وتدهورت حالته"- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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