

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: سقط في قبضة ضباط مكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية، وبحوزته 150 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية تخصص في الاتجار بنبات البانجو المخدر بكميات كبيرة وترويجه على عملائه بنطاق دائرة مركز شرطة الإسماعيلية. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية ، أمكن ضبطه بمسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحيازته (75 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 150 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض "خنجر") ، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 375 ألف جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيمتها 400 ألف جنيه.. ضبط 150 كيلو بانجو بحوزة عنصر إجرامي بالإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.