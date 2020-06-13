محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
كشف والي هاتاي التركية عن إصابة 140 جنديا وضابط شرطة أتراك يعملون في مدينتي عفرين وإدلب في سوريا بفيروس كورونا المستجد.
ونقلت صحيفة حريت التركية عن، رحمي دوغان، والي ولاية هاتاي الواقعة قرب الحدود التركية مع سوريا، تصريحات تحدث فيها عن واقع الفيروس في الولاية أمس الجمعة، قائلا: "هناك 320 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولاية، كما أن 140 جنديا وضابط شرطة يعملون في مدينتي عفرين وإدلب في سوريا أيضا مصابين بالفيروس".
ولفت دوغان إلى أن عدد الحالات الإيجابية (المصابين) لعناصر القوات التركية العاملة في مدينة عفرين بلغ 120 حالة، إضافة إلى 20 حالة في صفوف القوات العاملة في القاعدة التركية بمدينة إدلب، منوها بأنه لم يتم تسجيل حالات في صفوف المدنيين في المناطق التي تتواجد فيها القوات التركية في سوريا، وشدد على أن المصابين لم يخالطوا أحدا من المدنيين، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة تركية : 140 عنصرا من القوات التركية العاملة في سوريا مصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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