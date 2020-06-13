ضبط 2600 كمامة مجهولة المصدر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة مكبرة لضبط بائعي الكمامات مجهولة المصدر بميادين "محطة مصر، المنشية"، وذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 باعة جائلين، لبيعهم كمامات مجهولة المصدر، بدون بيانات تجارية، وغير مطابقة للمواصفات القياسية استغلالًا لحاجة المواطنين.

وضبط بحوزة المتهمين 2649 كمامة مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية، قبل بيعها للمواطنين بميداني محطة مصر والمنشية، استغلالًا لأزمة فيروس كورونا.

تحررت المحاضر اللازمة، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.