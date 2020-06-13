الإمارات تسجل نحو 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وحالة وفاة واحدة، ما يرفع حصيلة

الوفيات إلى 288 حالة وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقالت الوزارة إنها أجرت أكثر من 40 ألف فحص

ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وأعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 815 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الإمارات 26761 حالة.