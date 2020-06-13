إصابة 140 عنصرًا من القوات التركية العاملة في سوريا مصابين بكورونا

كشف والي هاتاي التركية عن إصابة 140 جندياً وضابط شرطة أتراك يعملون في مدينتي عفرين وإدلب في سوريا بفيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.

ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن، رحمي دوغان، والي ولاية هاتاي الواقعة قرب الحدود التركية مع سوريا، تصريحات تحدث فيها عن

واقع الفيروس في الولاية أمس الجمعة، قائلا: "هناك 320 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولاية، كما أن 140 جنديا وضابط شرطة يعملون في مدينتي عفرين وإدلب في سوريا أيضا مصابين بالفيروس".

ولفت دوغان إلى أن عدد الحالات

الإيجابية (المصابين) لعناصر القوات التركية العاملة في مدينة عفرين بلغ 120 حالة، إضافة إلى 20 حالة في صفوف القوات العاملة في القاعدة التركية بمدينة إدلب، منوها بأنه لم يتم تسجيل حالات في صفوف المدنيين في المناطق التي تتواجد فيها القوات التركية في سوريا، وشدد على أن المصابين لم يخالطوا أحدا من المدنيين، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي.