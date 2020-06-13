إيران: تسجيل 2419 إصابة جديدة و71 حالة وفاة

أعلنت وزراة الصحة الإيرانية اليوم السبت، تسجيل 2419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و71 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية
وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 146 ألفا و748 شخصا حتى الآن، ولكن توفي 71 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 8 آلاف و730 شخصا.
ونوهت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن مليونا و219 ألفا و400 شخص خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بـ"کوفید - 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.
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