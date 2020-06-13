أفغانستان تسجل 5 حالات وفاة و556 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، تسجيل ٥٥٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى ٢٤١٠١ حالة وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. إجمالي الإصابات إلى ٢٤١٠١ حالة وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وذكرت الوزارة - وفقا لقناة "طلوع" الأفغانية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى ٤٥١ حالة، عقب تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.

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