أعلن رئيس منظمة السجون الإيرانية، أصغر جهانغير، اليوم السبت، عن وجود 2000 سجين في البلاد مصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال جهانغير خلال حفل انتهاء مهمته، وتعيين السلطة القضائية بدلا منه، محمدمهدي محمدي، إن "عدد المعتقلين في السجون الإيرانية 211 ألفا، وهم محتجزون في 268 مركزا".
وأشار إلى أن: "إيران تحتل المرتبة الرابعة بين الدول الإسلامية، والسابعة فيقارة آسيا، والسابعة والأربعين في العالم من حيث عدد السجناء".
وذكر جهانغير أنه: "مع انتشار فيروس كوورنا في السجون، بدأ إطلاق سراح السجناء في 26 فبراير الماضي، وبحلول نهاية مايو الماضي، تم منح 128 ألف سجين إجازة للبقاء إلى جانب عائلاتهم، وأطلب أن يتم الحرص على إعادتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: لدينا 2000 مصابا بالإيدز في سجوننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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