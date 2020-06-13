8 مصابين جراء إطلاق نار أمام حانة في تكساس والشرطة تبحث عن الجاني

أكدت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، أنها تبحث عن رجل أطلق النار وأصاب ثمانية أشخاص أمام حانة في ولاية تكساسوفقا لموقع روسيا اليوم.
وذكر قائد شرطة مدينة سان أنطونيو، ويليام ماكمانوس، أثناء موجز صحفي أن الحادث وقع الليلة الماضية في محطة السيارات التابعةللحانة الواقعة شمال المدينة، مشيرا إلى أن مطلق النار كان ضمن مجموعة صغيرة من الأشخاص منعهم حراس الحانة من الدخول لكونهم مخمورين.
ورد مطلق النار على الحراس بالقول إنه ملاكم لفنون القتال المختلطة UFC، ثمرجع إلى سيارته وعاد ببندقية إلى محطة السيارات وأطلق النار.
وأكد قائد الشرطة أن المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و41 عاما (وبينهم ثلاث نساء)، نقلوا إلى مستشفى محلي في حالة مستقرة، ورفض اثنان منهم تلقي العلاج وغادرا المستشفى.
وفر مطلق النار من موقع الحادث، ويجري البحث عنه حاليا، غير أن الشرطة لا تعتقد أنه يشكل خطرا.
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