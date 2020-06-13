أعربت كوريا الشمالية عن استيائها من تعليقات المسؤولين في جارتها الجنوبية حول الحوار مع أمريكا والجهود لنزع السلاح النووي، معتبرة أنها "محض هراء" وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأفادت وكالة تشوسون المركزية الكورية الشمالية للأنباء اليوم السبت بأن المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، كون جونغ-غون، قال إنه "من الأفضل وقف الحديث غير المعقول عن نزع السلاح النووي".
وأضاف: "من غير المعقول أن تتحدث
كما انتقد كون حكومة الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، التي زعمت أنها الوسيطة أو الميسرة للحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن، قائلا "إن سبب انهيار مفاوضاتنزع السلاح النووي لا يرجع إلى غياب الوسطاء، بل إلى غياب الشروط الملائمة لنزع السلاح النووي".
وختم كون بالتأكد على أن بلاده "ستواصل بناء قوتها لمواجهة التهديدات المستمرة التي تشكلها الولايات المتحدة، وجهودها مستمرة في هذه اللحظة بالذات".
وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أكدت أمس أن "سيئول ستواصل السعي من أجل الاستئناف السريع للحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن، وتطوير العلاقات بين الكوريتين"، في رد على تصريحات الشمال التي أكدت أن الهدف الاستراتيجي لكوريا الشمالية هو تعزيز القدرات لمواجهة التهديدات العسكرية الأمريكية على المدى الطويل.
كانت هذه تفاصيل خبر بيونغ يانغ: تصريحات الجنوب حول الحوار مع أمريكا والنووي محض هراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.