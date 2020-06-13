ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 30506. ليرتفع الإجمالي إلى 30506. وأضافت الوكالة أنه وفقا لبيانات أنظمة رصد ومراقبة العدوى التابعة لمجلس الأمن والدفاع الوطني فقد بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 880 حالة، بعد تسجيل 10 حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منوهة بتعافي 409 أشخاص ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 13976. عدد الوفيات جراء الفيروس 880 حالة، بعد تسجيل 10 حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منوهة بتعافي 409 أشخاص ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 13976.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تسجل 753 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 30506 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.