قارتان تتحملان العبء الأكبر لوباء كورونا على مستوى العالم

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وأوضح كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، أن المرض “نشط بشدة” في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية، مشيرا إلى مشكلات في البرازيل والمكسيك.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الوضع الحالي في البرازيل، إحدى البؤر الساخنة للفيروس في الوقت الحالي، يثير قلقا متزايدا خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

وأشار إلى أن منظومة الصحة في البرازيل “ما زالت تواكب” الوضع لكن بعض وحدات العناية المركزة في مرحلة حرجة وتحت ضغط شديد مع شغل أكثر من 90 بالمئة من الأسرة.

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وقالت منظمة الصحة إن المكسيك بها قرابة 130 ألف حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وأكثر من 15 ألف وفاة.

ويشير إحصاء أجرته رويترز إلى أن البرازيل هي ثاني أكثر دول العالم تضررا بالوباء، حيث يوجد بها أكثر من 800 ألف إصابة و41 ألف وفاة.

والدولتان تليان الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا بالوباء، حيث يوجد بها أكثر من مليوني إصابة وقرابة 114 ألف وفاة.