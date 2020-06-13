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الرئيس الأوكراني يلغي الاجتماعات والزيارات بعد إصابة زوجته بكورونا

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في السبت 13 يونيو 2020 01:17 مساءً - مشاركة

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وذكر المكتب الصحفي في بيان “الاجتماعات المباشرة مستبعدة خلال الأيام القادمة وكذلك المشاركة في الفعاليات الجماهيرية، كما ألغيت رحلات العمل إلى خارج العاصمة الأوكرانية”.

وكانت زيلينسكا قد قالت، الجمعة، إن الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس ، لكن نتائج فحوص زوجها وطفليهما جاءت سلبية.

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كتبت على فيسبوك “تلقيت اليوم نتائج إيجابية لفحوص فيروس كورونا. أخبار غير متوقعة. ولا سيما بالنظر إلى أنني وعائلتي نتبع جميع القواعد… الأقنعة والقفازات وأقل قدر من التواصل الاجتماعي”.

وأضافت أنها تشعر بأنها على ما يرام ولم تدخل المستشفى، لكنها تعزل نفسها عن زوجها وطفليهما.

وسجلت أوكرانيا 29753 إصابة بكورونا بينها 870 حالة وفاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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