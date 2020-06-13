كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الاحتجاج على حياة السود مهمة في تايوان يكتسب منعطف محلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتشد المئات في متنزه في وسط العاصمة التايوانية، تايبيه، اليوم السبت، احتجاجًا على حياة السود مهمة، مع إعطاء مجموعة من سكان تايوان الأصليين فواتير بارزة للفت الانتباه إلى التمييز ضد سكان الجزيرة الأصليين.

وقالت سافونجاز، من مجموعة جبهة شباب السكان الأصليين: "في حين أن التايوانيين الأصليين قد لا يواجهون تهديدات مباشرة لحياتنا أو خوف مثل الأمريكيين السود في الولايات المتحدة، يميز العديد منهم في المجتمع التايواني ضدهم، على سبيل المثال من خلال رفض تأجير المساكن للسكان الأصليين"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "لا نريد أي معاملة خاصة. إننا نريد الحقوق الأساسية التي نستحقها كبشر. نحن نخرج اليوم لدعم هذه الحركة ليس بسبب التعاطف - بل لأننا مررنا أيضا بأذى التمييز ضدنا."

المسيرة، التي حضرها أكثر من 500 شخص، معظمهم من الأجانب، كانت سلمية مع وجود خفيف للغاية للشرطة.

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وبينما كان تركيزها الرئيسي هو إظهار التضامن مع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي أثارها العالم في جميع أنحاء العالم بسبب وفاة أمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في حجز الشرطة الشهر الماضي ، أراد المنظمون أيضًا لفت الانتباه إلى بعض مشاكل تايوان الخاصة.

وبينما خطت تايوان خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة لحماية ثقافة ولغات السكان الأصليين وضمان معاملتهم بإنصاف، لا يزال العديد يشكون من التحامل المتأصل.

وقال المكتب الرئاسي، الشهر الماضي، إنه تلقى رسالة تشير إلى أن كولاس يوتاكا - المتحدثة باسم الرئيسة تساي إنج ون ونوع أميس - تستخدم "اسمها الصيني" بدلاً من اسمها "الإنجليزي".

وردت كولاس بالإشارة إلى أن لها الحق القانوني في الإشارة إليها بلغتها الأصلية.